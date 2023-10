Pezzola carica la Samb: "Torniamo a vincere"

In vista della gara con il Vastogirardi, la Samb vuole tornare a vincere dopo i due pareggi immeritati (i rossoblù avrebbero meritato i tre punti) con Avezzano e Fano. A farsi interprete dei sentimenti della squadra è stato il difensore centrale Leonardo Pezzola, che ha sostituito bene Sbardella dopo che quest’ultimo ha subito un leggero stiramento ad Avezzano (lunedì, il difensore rivierasco sosterrà un’ecografia di controllo). "Dobbiamo trasformare la rabbia — ha detto Pezzola — in voglia sul campo.Non nascondiamo di essere delusi dai due pareggi con Avezzano e Fano, perché in entrambe le occasioni abbiamo fatto noi la partita. Abbiamo però molta voglia di tornare a vincere e siamo sulla strada giusta, perché stiamo lavorando forte". Contro il Vastogirardi, la Samb non potrà contare sui suoi tifosi dopo i fatti di Avezzano. La prefettura di Isernia, recependo le indicazioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, ha vietato la trasferta ai tifosi residenti nella provincia di Ascoli Piceno, per cui la vendita per gli ospiti è limitata a duecentocinquanta biglietti, per tifosi che non abitano nella provincia (ci sarà la diretta Facebook: costo 7,60 euro). Sulla prossima gara contro il Vastogirardi, Pezzola ha detto: "Sarà una partita difficile, insidiosa come lo sono tutte quelle che ci aspettano da qui alla fine. Noi dovremo farci trovare pronti e giocare a viso aperto". A proposito di tifosi, Pezzola non si aspettava di trovare semina spettatori allo stadio come è avvenuto nelle prime due partite della stagione contro Tivoli e Fano:"Inizialmente avrei creduto di trovare così tanta gente al Riviera più avanti nell’anno, magari nei momenti clou del campionato. Invece l’entusiasmo si è sentito fin da subito, noi lo sentiamo quotidianamente e quando scendiamo in campo non siamo mai soli. Questo ci motiva a dare sempre il massimo".

Le prime due gare di Pezzola sono state buone, in particolare quella con il Fano, con i granata che non sono mai riusciti a impensierire Coco: "Sono contento della prestazione con i granata — ha commentato il difensore centrale della Samb — ma ragioniamo gara dopo gara, sapendo che io come tutti i miei compagni vogliamo farci sempre trovare pronti quando chiamati in causa". Infine, dalla prossima settimana (da martedì 10 ottobre), la Samb tornerà ad allenarsi al Samba Village, che al pari del Riviera delle Palme è stato oggetto di lavori di sistemazione per il terreno di gioco.

p.c.