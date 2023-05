Picchio, Giovane convocato per gli under 20

Un bianconero ai prossimi mondiali under 20 che si disputeranno in Argentina dal 14 maggio all’11 giugno. Samuel Giovane è stato convocato dalla selezione nazionale italiana di categoria del ct Carmine Nunziata per prendere parte alla spedizione azzurra che cercherà di salire sul tetto più alto del mondo. In via eccezionale, il centrocampista del Picchio si aggregherà al team azzurro soltanto dopo l’ultima gara di campionato che venerdì 19 (avvio alle 20,30) vedrà l’Ascoli impegnato al Granillo nel delicato incontro con la Reggina. Un’altra bella soddisfazione per il 20enne ravennate che nella selezione italiana sta ricoprendo i panni di capitano. Le gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai Sport: Italia-Brasile domenica 21 maggio alle 23 (ora italiana); Italia-Nigeria mercoledì 24 maggio alle 20; Repubblica Dominicana-Italia sabato 27 maggio alle 20. "Grazie Ascoli Calcio e Massimo Pulcinelli per avermi dato la possibilità di partecipare al mondiale under 20", ha commentato Giovane attraverso i social. Finora il giocatore in bianconero è sceso in campo 23 volte (21 in campionato, 2 in Coppa Italia) offrendo il prezioso assist che consentì a Mendes di sbancare Modena (0-1). Il promettente mediano anche ieri ha proseguito la preparazione, insieme a tutto il resto della squadra. Il gruppo si è allenato al Del Duca a porte chiuse con una seduta mattutina incentrata su possesso palla, rapidità, tiri in porta e partita dieci contro dieci. Breda nelle prossime ore scioglierà le riserve: in difesa ci sarà l’importante rientro di Botteghin. Al suo fianco è aperto il ballottaggio tra Bellusci e Simic. A centrocampo, data la squalifica di Collocolo, saranno in due a giocarsi un posto: Eramo e Proia. Nel tridente d’attacco invece il rebus ruota attorno a Dionisi e Gondo. Uno di loro due completerà il tandem con Forte. Invece i lupi si presenteranno ad Ascoli senza lo squalificato Calò e il lungodegente Zarate. A loro si aggiungerà il centrale difensivo Rigione. Tornerà invece arruolabile il centrocampista Florenzi che andrà ad aggiungersi al rientrante Voca.

mas.mar.