‘Piceno Veterans Cup’, successo per il torneo al Ciarrocchi

Nell’ultimo fine settimana è andata in archivio la ‘Piceno Veterans Cup’, 12esimo torneo organizzato dal Comitato attività sportiva Polizia di Ascoli e andato in scena al campo sportivo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. A primeggiare nel torneo andato in scena sono state la nazionale Old Italia, per quanto riguarda la categoria over 50, e la Fanizza Group di Taranto per gli over 40. Le premiazioni hanno previsto la presenza di Antonio Spazzafumo ed il consigliere Gino Micozzi del comune di San Benedetto, e si sono svolte all’hotel Il Casale di Colli del Tronto. A darsi battaglia, tra gli over 50, sul rettangolo verde sono state: Avis Samugheo (Oristano), Atalanta Pisani (Bergamo), All Stars Arzignano (Vicenza), Rappresentativa Trieste, Foggia over 50, Sant’Agnello (Napoli), Nazionale Old Italia (Roma). Mentre negli over 40 le squadre partecipanti sono state: Montevidonese (Fermo), Rivanazzano Terme (Pavia), Monopoli (Bari) e Fanizza Group Taranto. Le gare sono state dirette dall’ex arbitro internazionale Fabio Baldas di Trieste e Alessandro Zicaro di Messina.