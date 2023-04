Pierluigi Caioni: "Che tempi con papà presidente"

Nella stagione 1974-1975, dopo poche giornate di campionato, prende le redini del club rossoblù Arduino Caioni che resterà presidente fino al 1980-1981. Ieri a rappresentare il compianto patron di quella Samb, non è voluto mancare, al fianco degli ex rossoblù, il figlio Pierluigi. "Dall’umore di mio padre – ha raccontato – dipendeva quello della nostra famiglia e ovviamente il suo dipendeva dal risultato della Samb, della quale tutti noi eravamo tifosi. Lui era un ‘pazzo’, circondato da altri ‘pazzi’ che però vissero un periodo meraviglioso alla guida di questa società". Al Ballarin ieri c’era pure Giuseppe Valà che a San Benedetto è stato una vera e propria bandiera, 136 presenze e 5 reti, nella Samb per cinque stagioni di fila, e nel campionato di Serie C del 1973-74, conquista la promozione in Serie B, con Marino Bergamasco: "E’ bello ritrovarci qui, noi ci divertivamo, prendevamo poco ma lo prendevamo. Oggi è il calcio che è cambiato".