Pioggia e show: la sfida salvezza al Monticelli

PLAYOUT MONTICELLI

1

CASTEL DI LAMA

1

MONTICELLI: Paolini E., Porfiri, Cappelletti (39’st Calvaresi), Raffaello, Vallorani, Natalini, Spinelli (29’st Poli), Alijevic (20’st Vespa), Bernabei, Iachini, Gibellieri (39’st Paolini M.) All. Di Matteo

CASTEL DI LAMA: Orazi, Galiè, Corradetti, Velardi (17’st Amatucci E.), Menchini, Di Silvestre, D’Angelo (15’pts Amatucci R.), Candellori (8’pts Agostini), Cialini, Monti (41’st Di Lorenzo), Calvaresi (42’st Sosi). All. Poli

Arbitro Ercoli Fermo

Reti 8’pt Iachini (M), 7’st D’Angelo (C)

Il Monticelli conquista la salvezza all’ultimo respiro E anche il prossimo anno disputerà il campionato di Promozione. La partita con il Castel di Lama però è stata ricca di tensioni fino all’ultimo minuto dei tempi supplementari quando grazie al migliore classifica nella stagione regolare i biancoblu del presidente Francesco Castelli sono riusciti ad accontentarsi del risultato di parità. Non è stata una bella partita, ma la posta in palio era altissima e alla fine ai ragazzi del tecnico Fabio Poli va reso l’onore delle armi perchè anche i lamentsi avrebbero meritato di rimanere nel campionato di Promozione. Ad aprire i giochi è il gol di Iachini che al nono addomestica una palla datagli di estremo al volo da Bernabei, ne salta due e col destro sul secondo palo fa esplodere il Don Mauro Bartolini. Posta in palio alta per entrambe le squadre. Il Castel di Lama alza i ritmi e prova a creare qualcosa, fanno buona guardia Natalini e Vallorani. Castel Di Lama che si affida a punizioni e tiri da fuori, come quello di Monti che trova Paolini ad alzare in angolo. Monticelli chiude in vantaggio il primo tempo. Nell’intervallo scende tutta l’acqua del cielo e il campo diventa pesante. Al settimo cambia il risultato. Punizione generosa concessa dal direttore di gara, batte Monti palla respinta dalla barriera, la sfera arriva a D’Angelo che calcia al volo e batte Paolini. Fase concitata in cui la palla fatica a girare. Nei supplementari meglio il Monticelli che spreca con Paolini il gol del vantaggio. Monticelli che recrimina per un intervento da dietro su Vespa in area di rigore. Per l’arbitro si può giocare. Vero protagonista dei supplementari è Enrico Paolini che prima si prende un pugno in faccia su una mischia in area poi salva il risultato all’ultimo minuto.

Valerio Rosa