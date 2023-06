Pirlo alla Samp, ex campione del mondo guiderà i blucerchiati fino al 2025

In B sbarca un altro ex campione del mondo. La Samp ha accolto ufficialmente l’arrivo di Pirlo. Sarà l’ex tecnico della Juve a guidare i blucerchiati fino al 2025. A lui sarà spetterà il compito di risollevare le sorti della formazione ligure. Il legame è stato sancito nel corso delle ultime ore. A Nicola Legrottaglie invece è stato affidato il ruolo di head of performance, mentre Lorenzo Giani vestirà i panni di head of scouting. "Ho grande voglia di ricominciare – ha commentato Pirlo -, è una grande opportunità per ripartire. Sono cresciuto con i miti blucerchiati dello scudetto. Un piacere poter rappresentare questa fantastica maglia. La mia prima partita da allenatore fu proprio contro la Samp di Ranieri. Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva. Daremo il 100% e lotteremo fino alla fine per riportare il club dove merita. Faremo perno su un progetto sostenibile nel medio-lungo termine fondato sul lavoro quotidiano".