Pisa, niente ricorso dopo il ko col Bari: "Giustizia sul campo"

Il Pisa resta concentrato sul campo nonostante il grave torto arbitrale subito nel match perso domenica in casa col Bari per 2-1. Il club, per bocca del suo direttore generale Giovanni Corrado, ha fatto sapere che non avanzerà alcun ricorso per chiedere la ripetizione della gara finita momentaneamente sub iudice. "Avevamo fatto un preannuncio di reclamo semplicemente come atto dovuto – ha dichiarato il diggì –. Avremmo avuto tempo fino alla mezzanotte tra il 25 ed il 26 aprile per presentare il ricorso, ma ripeto: non lo faremo. Risulterebbe una beffa farlo dato che terrebbe in vita una speranza vana per tifosi e squadra. Noi non siamo abituati a dare false speranze alla nostra gente. I nostri ragazzi devono farsi giustizia sul campo nelle prossime partite. Le percentuali di vincere il ricorso sarebbero state pari allo zero e ciò avrebbe rappresentato una beffa ulteriore. Restiamo tuttavia con un’opinione nettamente contraria rispetto ai vertici Aia".