Porto d’Ascoli, altro ko Niente da fare a Fano

2

PORTO D’ASCOLI

0

(3-5-2): Bizzini 6.5; Bonacchi 6.5, Schiaroli 7, Tomassini 6.5; Serges 6.5 (34’ st Allegrucci sv), Zanni 7, Urbinati 6.5 (40’ st Zingaretti sv), Nappo 6.5, Brunetti 6 (27’ st Roberti sv); Broso 7.5 (41’ st Cecconi sv), Nappello 6.5 (20’ st Capezzani 6). A disp. Tommasino, Antonioni, Severini, Drolè. All. Mosconi.

PORTO D’ASCOLI (3-4-3): Testa 6; Petrini 6.5 (21’ st Buonavoglia 6), Sensi 6, Rovinelli 6 (12’ st Verdesi 6), Pasqualini 6.5; Pietropaolo 6.5, Rossi 6 (12’ st Passalacqua 5.5), D’Alessandro 6; Parolisi 5.5 (21’ st Zoboletti 6), Napolano 7, Battista 6 (24’ st Spagna 6). A disp. Capriotti, Evangelisti, Girolami, Fratini. All. Ciampelli.

Arbitro: Tona Mbei della sezione di Cuneo.

Reti: 5’ Broso, 38’ st Zanni.

Note. Spettatori 500 circa; ammoniti: Pietropaolo, Capezzani; angoli: 2-12; recupero: 1’+9’.

È notte fonda per il Porto d’Ascoli che subisce la terza sconfitta consecutiva e perde così lo scontro diretto contro l’Alma Juventus Fano scivolando al settimo posto in attesa degli altri risultati. I biancocelesti ‘orange’ mancano di precisione e cattiveria sotto porta, seppur la squadra non si è persa d’animo nonostante foe già sotto di una rete dopo cinque minuti. I Ciampelli boys hanno abituato a ben altre prestazioni, e le assenze si fanno certamente sentire seppur questo non deve essere utilizzato come alibi per i risultati che ultimamente non arrivano.

Ciampelli schiera dal primo minuto Petrini al poto di Zoboletti insieme a Sensi, Rovinelli e Pasqualini, a centrocampo torna titolare D’Alessandro insieme a Rossi e Pietropaolo, esordio dal primo minuto di Parolisi che va a comporre il reparto offensivo insieme a Napolano e Battista. Spagna parte dalla panchina mentre Finori, Sowe e Clerici hanno seguito la gara dalla tribuna causa infortunio.

Parte subito forte l’Alma Juventus Fano che già dopo cinque minuti va in vantaggio grazie al gol della domenica: Nappello calcia dalla bandierina, Broso arriva sulla palla che a modi flipper gonfia la rete, sbattendo prima sul palo sinistro e poi depositandosi dentro. Al 8’ D’Alessandro serve Parolisi che entra in area, ma la conclusione è flebile e finisce tra le braccia di Bizzini. Al 22’ Napolano su punizione manda di poco alto, tre minuti dopo sempre il capitano su calcio piazzato si fa dire no da Bizzini che felinamente devia in corner. Al 66’ il numero dieci ospite mette ancora la prova l’estremo difensore granata, che respinge con i pugni. Al 72’ Passalacqua spara da fuori area, ma il suo mancino termina di poco sopra la traversa. Al 83’ il Fano chiude la gara con la seconda rete: Zanni vince il contrasto con Passalacqua, si invola da solo, Testa prova l’uscita e dall’area in diagonale a porta vuota non sbaglia.

Mercoledì il Porto d’Ascoli dovrà affrontare un’altra trasferta insidiosa a Vasto, e non c’è tempo per piangersi addosso. È d’obbligo una reazione immediata per i Ciampelli boys, per non compromettere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora.

Lara Facchini