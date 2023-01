Porto d’Ascoli, c’è il Roma City: "Guai a guardare la classifica"

Il Porto d’Ascoli ospita il Roma City per la seconda giornata di ritorno, prima gara casalinga del 2023 per i biancocelesti ‘orange’. Manolo Manoni, ex tecnico del Castefidardo, ospite a ‘Vera tv’ elogia la società di Vittorio Massi: "Stanno ripetendo il campionato molto buono fatto l’anno scorso, con una rosa che non è cambiata molto, ha inserito alcuni elementi di qualità, e secondo me ha tutte le carte in regola per alzare l’asticella. Nella scorsa stagione il team di Ciampelli ha sfiorato i play-off, e sicuramente quest’anno deve entrare prepotentemente nei primi cinque posti della classifica: ha tutte le carte in regola, sia la qualità della squadra che della società. La squadra sta acquisendo sempre più consapevolezza di poter ambire a traguardi importanti, continua a fare bene e domenica scorsa si è espressa molto bene, ha messo in difficoltà l’Avezzano facendo suo lo scontro diretto; sono saliti anche a livello di gioco, hanno mostrato molta più qualità rispetto alle gare precedenti, si può solo parlare bene del Porto d’Ascoli e di questi due anni di serie D".

Il tecnico Davide Ciampelli commenta la bella vittoria di Avezzano sperando che la squadra si ripeta con il Roma City: "Affrontavamo una squadra che porta ad allungare le distanze, però non abbiamo perso la qualità nel nostro possesso e l’abbiamo sbloccata con una giocata di grande qualità di tutti gli interpreti. I nostri quattro attaccanti hanno fatto una partita di uno spessore tecnico e tattico alto, e poi quando c’è da difendere non ci vergogniamo a farlo, lo sappiamo fare bene, e queste sono le vittorie che trasformano le stagioni normali in speciali, e su queste partite noi dobbiamo costruire il nostro campionato. Affrontiamo ora in casa il Roma City, ma non dobbiamo guardare la classifica per non farci ingannare, e andare in campo come sappiamo fare".