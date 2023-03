Porto d’Ascoli e Montegiorgio non si fanno male

PORTO D’ASCOLI

0

MONTEGIORGIO

0

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Finori 6; Zoboletti 6, Sensi 6, Passalacqua 6 (34’ st Petrini sv), Pasqualini 6.5; Rossi 6.5, Pietropaolo 6.5 (39’ st Evangelisti sv), Napolano 6.5; Battista 6.5 (34’ st Parolisi sv), Spagna 6 (44’ st D’Alessandro sv), Buonavoglia 6 (19’ st Verdesi 6). A disp. Capriotti, Rovinelli, Clerici, Sowe. All. Ciampelli 6.

MONTEGIORGIO (4-3-3): Forconesi 6; Pistolesi 6, Baraboglia 6.5, Perini 6.5, Morganti 6 (41’ st Tenkorang sv); Zanocchia 6 (23’ st Santoro sv), De Angelis 6, Diop 6.5; Perpepaj 6 (15’ st D’Agostino 6), Antichi 6 (9’ st Leonetti 6), Cardoni 6 (41’ st Marini sv). A disp. Cavallo, Monza, Albanesi, Leonetti. All. Izzotti 6,5.

Arbitro: Frazza della sezione di Schio 7.

Note. Ossevrato un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Cutro; spettatori 300 circa; espulso Albanesi dalla panchina; ammoniti: Morganti, Cardoni, Santoro, Passalacqua; angoli: 2-1; recupero: 1’ pt, 5’ st.

Non si fanno male Porto d’Ascoli e Montegiorgio in una gara che, anche a causa del grande caldo, sembra una sfida delle ultime giornate quando si ha già la testa all’estate. Il tecnico Davide Ciampelli cambia diversi giocatori rispetto alla gara contro la Sambenedettese e schiera in porta Finori al posto dello squalificato Testa, in difesa insieme a Zoboletti, Sensi e Pasqualini inserisce Passalacqua centrale anzichè Rovinelli, a centrocampo Rossi e Pietropaolo con capitan Napolano, tridente offensivo Battista-Spagna-Buonavoglia. Mister Izzotti sceglie il 4-3-3 con Forconesi tra i pali, in difesa Pistolesi, Baraboglia, Perini e Morganti, a centrocampo Zanocchia, De Angelis e Diop, in attacco Perpepaj, Antichi e Cardoni. Cronaca. Partono subito in avanti i padroni di casa con Rossi che spedisce di poco sul fondo una botta dalla trequarti. Al 11’ Napolano ci prova con la specialità della casa, ma la difesa devia in corner. Al 13’ Cardoni dall’area cerca la conclusione, ma Finori blocca senza problemi. Al 31’ Cardoni dalla sinistra calcia alto. Al 33’ Pasqualini crossa per la testa di Spagna, Forconesi in salto blocca. Al 35’ un’incornata di Sensi è facile preda dell’estremo difensore rossoblu. Al 43’ Antchi di sinistro spedisce sul fondo. Al 47’ cross di Morganti per Diop, che di testa manda alto. Al 50’ ci prova Perpepaj, bravo Finori a bloccare. Al 62’ il Porto d’Ascoli protesta per un fallo su Spagna chiedendo rigore, ma viene concessa una punizione dal limite, che Napolano manda sul fondo. Al 64’ Diop dal limite centrale dell’area spedisce alto. Al 65’ Pasqualini si invola e crossa dalla sinistra per Verdesi che ci prova dall’area piccola, ma la palla viene deviata in corner. Al 72’ ancora Verdesi che servito da Spagna calcia alto. Al 78’ Baraboglia di testa manda di tanto sopra la traversa.Al 88’ viene espulso Albanesi dalla panchina