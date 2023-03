Porto d’Ascoli pronto per il derby Napolano: "Sarà emozionante"

Il Porto d’Ascoli è pronto ad affrontare la Sambenedettese nel derby di oggi pomeriggio, anche se non si ha ancora la certezza sulla sua disputa. I Ciampelli boys però non vogliono farsi trovare impreparati all’incontro, e hanno lavorato in settimana in maniera del tutto normale, senza pensare agli avversari e concentrandosi solo sul campo, anche perché la squadra del presidente Massi dovrà comunque presentarsi in campo regolarmente insieme agli arbitri per non subìre a sua volta la sconfitta a tavolino. Giordano Napolano, che ha compiuto 35 anni ieri e a cui vanno gli auguri di società e tifosi, torna sulla vittoria con la Vigor Senigallia, arrivata anche grazie ad una sua rete. All’andata era stato annullato un gol proprio al capitano: "Ci siamo ripresi un po’ quello che non siamo riusciti ad ottenere all’andata, quando avevamo perso una partita giocata bene. Domenica è stata una gara molto bella, aperta, difficile per noie siamo contenti, perché siamo riusciti ad ottenere tre punti contro una squadra molto forte, ed è arrivato anche il mio gol, e quando si fa gol per un attaccante è sempre bello, sono molto felice anche di questo. Trionfo molto importante per la squadra, per la classifica, perché ci proietta nuovamente nella zona nobile di questo campionato, che è sempre più difficile. Il morale sicuramente è alto, perché quando si vince e si convince battendo squadre forti si ottiene tanta fiducia e si lavora con molta più serenità durante la settimana, e ci permette di vivere un bel momento". Napolano presenta poi la sfida contro la sua ex squadra: "Io ho vissuto la settimana in maniera abbastanza serena, anche se è sempre una gara per me speciale, perché ho vissuto degli anni bellissimi con la Samb. Sarà molto bello ed emozionante, sono colori che ho indossato e una squadra in cui mi sono trovato bene".