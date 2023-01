Preso il giovane centrocampista Quattrocchi

Il mercato relativo alla prima squadra è congelato fino a domenica per restare estremamente concentrati sulla sfida di domani che si consumerà a Terni (avvio alle 16.15), invece un movimento in entrata l’Ascoli ieri lo ha fatto registrare sul versante relativo al settore giovanile. Si tratta di Giovanni Quattrocchi, centrocampista classe 2006 prelevato dai siciliani del Camaro 1969. Nessun annuncio da corso Vittorio. A dare l’ufficialità della cessione a titolo definitivo al club bianconero è stata la realtà sportiva messinese. "La Ssd Camaro 1969 comunica di aver definito il trasferimento a titolo definitivo del giovane calciatore Giovanni Quattrocchi all’Ascoli Calcio 1898 - si legge nella nota ufficiale -. Il centrocampista, nato a Messina il 30 novembre 2006, ha giocato le ultime tre stagioni con la maglia neroverde con una crescita esponenziale e, in quella attuale, si è confermato un punto di riferimento della formazione under 17, collezionando 12 presenze, e della juniores con 7. Quattrocchi è pronto a vestire la maglia bianconera e sarà aggregato all’under 17 nazionale della società marchigiana. La società Ssd Camaro 1969 in tutte le sue componenti e lo staff tecnico intendono ringraziare Giovanni per l’impegno e la passione dimostrati con la nostra maglia e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Un acquisto effettuato in prospettiva futura che andrà a rinforzare la formazione allenata dal tecnico Berti. Proprio gli under 17 domani saranno impegnati al Picchio Village nella difficile sfida contro il Lecce. Il match con inizio programmato alle 10.30 costituirà il secondo impegno del girone di ritorno dei bianconeri che avevano chiuso il 2022 al decimo posto (il girone C vede la partecipazione di 13 squadre) con 13 punti in classifica. Anche la Primavera di Nosdeo, smaltita l’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina (4-1), tornerà in campo domani sul campo del Monopoli (ore 11). Il cammino degli under 14 di Seccardini, invece, riprenderà in trasferta a Perugia con il confronto che sarà disputato al centro sportivo ‘Paolo Rossi’ (domani alle 15). Oggi invece toccherà alle formazioni femminili. La prima squadra di Virgulti sarà di scena in casa con la Vis Civitanova (incontro valevole per la prima giornata di Eccellenza Marche), mentre l’under 17 di Parigiani sarà a Pesaro contro l’Arzilla.