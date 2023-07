Prestito secco dal Sassuolo Ascoli mercato, ufficiale Manzari

L’attacco dell’Ascoli si arricchisce con un Giacomo Manzari in più. Nel tardo pomeriggio di ieri è finalmente arrivata l’ufficialità del prestito secco annuale dal Sassuolo che consentirà al 22enne di tornare in B, vestendo stavolta la maglia del Picchio. Era praticamente tutto pronto per definire l’ingresso della giovane promessa barese. Nella settimana scorsa il direttore sportivo Marco Valentini era riuscito a battere la concorrenza del Catanzaro per poi condurre l’operazione verso un agevole traguardo. Il giocatore dopo le visite mediche effettuate ieri in città ha poi raggiunto nel pomeriggio il ritiro di Cascia dove si è subito messo a disposizione del tecnico Viali.

"L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Sassuolo le prestazioni sportive di Giacomo Manzari – si legge nella nota diramata da corso Vittorio Emanuele -. Nato il 21 settembre 2000 a Bari, è un trequartista o seconda punta, cresciuto nei settori giovanili di Bari e Sassuolo, fino al debutto in massima serie contro il Cagliari avvenuto il 18 luglio 2020 proprio col club emiliano allenato da De Zerbi.

Dopo l’esordio, il tecnico lo schiera negli ultimi minuti al San Paolo contro il Napoli e in casa col Genoa.

Nella stagione sportiva 2020-21 va in prestito alla Carrarese in C e chiude la stagione con 29 presenze, 3 gol e un assist. L’anno seguente approda in B nel Frosinone: scenderà in campo 12 volte, affrontando anche l’Ascoli al Del Duca nel ruolo di ala destra.

Nell’ultima stagione ha vestito 35 volte la maglia del Monopoli e ha realizzato 8 gol e 6 assist contribuendo alla conquista dei playoff, sfumati al secondo turno per mano della formazione del Cerignola.

Il club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Giacomo Manzari, che, dopo aver espletato le visite mediche ad Ascoli, ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro della squadra in corso a Cascia".

Nell’assetto tattico di Viali, il nuovo attaccante dell’Ascoli andrà ad agire sulla trequarti, in coppia con Millico o Mendes, alle spalle del centravanti Forte. Nelle prossime ore arriverà la fumata bianca anche per Erdis Kraja, centrocampista di proprietà dell’Atalanta che raggiungerà le cento torri anch’esso in prestito.

Nell’ultimo campionato il giocatore è sceso in campo, tra regular season e playoff, 35 volte nel girone C di serie C indossando la maglia del Pescara di Zeman. Il trittico di elementi pronti ad arrivare in bianconero si completerà con il ritorno di Giovane. I bergamaschi per lui non hanno ancora dato il via libera che però arriverà nei prossimi giorni. Dopo l’esperienza al recente mondiale under 20 andato in scena in Argentina la mezzala sinistra ravennate si prepara a proseguire il suo percorso di crescita con il Picchio.

Massimiliano Mariotti