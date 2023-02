Primavera, buon pari contro la Lazio Ko le squadre under

Nè vincitori né vinti nello scontro diretto per la vetta del girone. La Primavera dell’Ascoli guidata da Nosdeo ha impattato 1-1 contro la Lazio nell’ultimo match disputato sabato scorso allo stadio Ghersini di Formello. A passare avanti sono stati proprio i biancocelesti grazie ad una rete di Ruggeri. Bravo il portiere bianconero Raffaelli ad annullare il possibile raddoppio dei padroni di casa parando un calcio di rigore calciato da Crespi. Ecco quindi il meriato pari giunto nel finale di gara con il solito Palazzino. Negli incontri che hanno visto protagoniste le altre formazioni del vivaio sono arrivati di nuovo dei pesanti ko. L’under 16 di Gigi Giorgi è uscita letteralmente a pezzi dalla gara disputata in casa e persa 1-7 al cospetto dell’Empoli. L’unico centro del Picchio è stato quello messo a segno da De Witt. Gli under 15 di Pieri invece sono usciti a mani vuote tra le mura amiche sempre contro l’Empoli dei pari età. Qui il passivo finale è stato di 1-4.