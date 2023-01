Primavera corsara Ko under 14 e 17

La Primavera vince a Monopoli 2-1 e sale a quota 26 punti in classifica. Turno decisamente positivo per la formazione guidata da Nosdeo che non ha mancato l’appuntamento con i tre punti. Il successo è arrivato grazie alle reti bianconere di Franzoli e Ciccanti. A blindare la vittoria però è stato il portiere ascolano Raffaelli, bravo a neutralizzare un penalty concesso a recupero inoltrato ai padroni di casa. L’under 17 di Berti invece è uscita sconfitta per 4-2 nel match giocato al Picchio Village contro il Lecce. Prima parte di gara tutta di stampo giallorosso con i tre gol realizzati da Diop, Pulpito e Perricci. A rianimare momentaneamente l’Ascoli è stato il gol di Ioele, prima del poker calato ancora da Perricci. Nella ripresa il rigore trasformato da Gorica non è riuscito a lanciare la reazione. Sconfitti anche gli under 14, usciti ko a Perugia per 2-1. La marcatura del Picchio è stata messa a segno da Balducci.