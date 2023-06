Primavera, domani la sfida col Monza Arbitra Centi

Si avvicina il grande giorno per la formazione Primavera che domani, con fischio d’avvio previsto alle 15 al Picchio Village, proverà a regalarsi la promozione attraverso la finale playoff che vedrà i bianconeri guidati da Nosdeo sfidare il Monza. Il Picchio sarà impegnato contro la formazione brianzola in una gara secca. Al termine dei 90’ regolamentari se il risultato del match resterà ancora in parità si procederà con i tempi supplementari e poi con gli eventuali tiri di rigore. Nel duello che si consumerà in campo sarà una sfida nella sfida tra il centrocampista Franzolini, capocannoniere dell’Ascoli con 12 reti, e il cannoniere biancorosso Ferraris. Quest’ultimo autore di ben 20 gol. Il Picchio è arrivato all’imperdibile appuntamento dopo aver superato in sequenza Spal (2-1 nei quarti) e Venezia (3-1 in semifinale). A dirigere l’incontro sarà Matteo Centi della sezione di Viterbo. Il fischietto laziale sarà assistito da Andrea Cravotta (Città di Castello) e Antonio D’Angelo (Perugia).