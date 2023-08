Primavera in ritiro Prima il raduno, poi a Sant’Egidio

Ieri pomeriggio per alle 17.30 al Picchio Village ha preso il via il raduno precampionato della Primavera del neo allenatore David Di Michele. Tre giorni di test e visite mediche in città prima di trasferirsi nella vicina Sant’Egidio alla Vibrata per svolgere dieci giorni di ritiro in vista della prossima stagione sportiva. Gli allenamenti si terranno sul campo sintetico comunale della cittadina abruzzese; squadra e staff risiederanno presso l’Hotel Concorde. Da giovedì 17 agosto la comitiva bianconera inizierà la seconda fase di preparazione al Picchio Village. Ricordiamo poi che con l’anticipo al 12 agosto del match di Coppa Italia con l’Hellas Verona, i bianconeri non potranno prendere parte all’amichevole col Campobasso, fissata per mercoledì 9 agosto all’Avicor Stadium di Selvapiana. Sarà l’Ascoli Primavera a prendere il posto della prima squadra nel friendly match, che si disputerà sabato 12 agosto, alle 17, sempre all’Avicor Stadium di Selvapiana.