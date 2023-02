Proia si mette a nudo per i tifosi Dionisi a rischio

Ci sarà anche Proia in lizza per un posto in mediana nel confronto che si giocherà domani contro il Parma. Arrivato dal Vicenza nel corso del mercato di riparazione, il centrocampista romano ha già iniziato ad ambientarsi con tecnico, squadra e città. Nel contributo realizzato dall’Ascoli, e mandato in onda sulla propria web tv, il giocatore si è messo a nudo per farsi conoscere meglio ai tifosi bianconeri. Al suo fianco sotto le cento torri ci sono anche la sua compagna Naomi e il piccolo Leonardo, di soli 5 mesi, e l’immancabile amico a quattro zampe Whisky. "Non ero partito per andare via a gennaio – ammette Proia -, le intenzioni non erano di lasciare la Spal a gennaio. Poi però non si sono incastrate diverse situazioni a Ferrara e ho avuto l’opportunità per venire qui ad Ascoli. Sono venuto volentieri e siamo contenti di essere qui. Abbiamo tempo per ambientarci, ma tutto è bello. Questa è una città molto affascinante". Immancabile una visita nello storico Meletti. La passeggiata tra le vie del centro della famiglia Proia. Nel corso della mattinata il 27enne si è improvvisato cuoco tra i fornelli del ristorante Cuisine Royale 2.0. A giudicare il suo operato sono stati due clienti d’eccezione: il direttore generale Domenico Verdone e lo chef Giorgio Pelliccioni. L’ultimo compleanno Proia lo ha vissuto proprio a ridosso della drammatica trasferta di Cittadella che, oltre al pesante 3-0 rimediata, vide arrivare anche l’esonero di Bucchi nelle ore successive al termine del match. "Non è stato un compleanno bellissimo - prosegue – per come poi è finita. Quando c’è un esonero è sempre una sconfitta per tutti. Era una partita che sentivo perché lì ho tanti amici. Ho trascorso anni bellissimi che mi videro far registrare le mie migliori annate. La passione per la cucina? Mi è sempre piaciuto cucinare con mia madre e mia nonna. Da piccolo mi piaceva mangiare, quindi la passione c’era. Nel tempo libero mi piace mettermi ai fornelli. Essendo andato via da piccolo per iniziare la carriera ho dovuto rimboccarmi le maniche". In campo intanto ieri la squadra ha svolto una seduta a porte chiuse allo stadio Del Duca prettamente incentrata su tattica e palle inattive. Resta ancora in forte dubbio la convocazione di Dionisi per Parma. Stamattina dopo la consueta rifinitura il tecnico Breda stilerà la lista degli elementi che nel pomeriggio saliranno sul pullman per prendere la via dell’Emilia.

mas.mar.