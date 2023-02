Prolungato l’accordo con la Nike

In campo i bianconeri anche ieri hanno proseguito la preparazione al Picchio Village con una seduta pomeridiana che ha visto la prima squadra sostenere un test contro la Primavera. Il tecnico Breda lunedì 20 sarà a Coverciano per il corso di aggiornamento obbligatorio riservato ai tecnici di serie A, B e C. Nell’occasione verranno assegnati i riconoscimenti relativi alle panchine d’oro e d’argento della stagione 202122. Il timoniere dell’Ascoli ha potuto provare alcune soluzioni tattiche legate allo sviluppo della manovra. Inoltre l’amichevole con la formazione giovanile dell’Ascoli ha permesso di schierare e conoscere meglio anche gli altri elementi presenti in rosa che non erano potuti scendere in campo in occasione della partita col Perugia. Contro il Parma l’allenatore trevigiano ritroverà il difensore Simic che ha smaltito il suo turno di squalifica, ma che con il cambio di modulo probabilmente troverà la strada sbarrata dalla presenza dell’intoccabile Botteghin. Il ritorno della linea difensiva a quattro ha visto il brasiliano tornare a fare coppia con Bellusci andando ad agire sulla zona di centro-destra. Resta ancora in dubbio la presenza di Dionisi dopo il problema al polpaccio accusato. I vertici di corso Vittorio hanno rinnovato l’accordo per la fornitura del marchio Nike relativo all’abbigliamento tecnico della squadra fino al 30 giugno 2027. "La scelta di proseguire il rapporto di fornitura tecnica con Nike è fondata sul valore ed il blasone dei brand di cui parliamo – ha commentato Domenico Verdone, direttore generale del Picchio -, Ascoli Calcio e Nike, due marchi unici e riconoscibili per quello che rappresentano nei propri settori. Si tratta di un connubio tra due aziende di alto livello e che negli anni ha consentito al nostro club di consolidare la sua immagine oltre ad aumentare la brand awareness a livello nazionale e internazionale. Colgo l’occasione per annunciare che dalla prossima stagione, con la collaborazione del partner Gg Teamwear, avvieremo un progetto di personalizzazione mirato del prodotto Nike, pensato esclusivamente per l’Ascoli. Per iniziare avremo una prima maglia speciale per la stagione 202324. Siamo pronti ad espandere gli orizzonti della collaborazione anche per ciò che riguarda i kit giovanili, le affiliazioni e l’inserimento di un corner presso il nostro store con abbigliamento Nike, rivolto ad un target sempre più ampio di tifosi e non, con l’ampliamento della gamma proposta".

mas.mar.