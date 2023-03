Pronta la targa per la statua di Costantino Rozzi

È finalmente pronta la targa da posizionare sulla panchina dei Giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele dove è posizionata la statua del Presidentissimo Costantino Rozzi. Dopo mille polemiche anche sulla scelta del luogo dove sistemare il grande presidente dell’Ascoli Calcio, erano infatti seguite mille discussioni sul fatto che la statua rimaneva anonima per chi non aveva avuto la fortuna di conoscere Costantino Rozzi. E così la figlia Antonella che con la figlia Giulia, tanto si è pure prodigata proprio per far realizzare la statua in bronzo, alla fine si è rivolta al negozio ‘Il Campione’ specializzato in materiale sportivo e appunto in targhe e coppe e alla fine la manchevolezza è stata sanata. La targa metallica con la scritta Costantino Rozzi, Imprenditore, Cavaliere del Lavoro, Presidente dell’Ascoli Calcio, verrà probabilmente apposta sulla panchina di travertino, domenica mattina prima della sfida delle ore 15 tra Ascoli e Bari con una breve cerimonia ai giardini pubblici ma ancora non ci sono certezze in questo senso. Se ne saprà di più oggi. Di sicuro con il passare dei giorni la statua in bronzo con i tradizionali calzettoni rossi realizzata dall’artista ascolano Giuseppe Cordivani, grazie alla sponsorizzazione della Fainplast di Battista Faraotti, è diventata parte integrante della città. Anche a Carnevale ci sono state diverse mascherate con protagonista la statua di Costantino segno evidente che alla fine la scelta è stata azzeccata. Lo sguardo di Rozzi rivolto verso il suo stadio, il Cino e Lillo Del Duca sperando poter rivedere presto la Curva Sud che porta il suo nome. Alle sue spalle lo stadio intitolato a ‘Ferruccio Corradino Squarcia’, realizzato in onore di un altro grande protagonista dell’Ascoli Calcio e che è stato teatro di tante ‘battaglie’ calcistiche fino a quando proprio Costantino Rozzi in soli 100 giorni non realizzò il nuovo impianto sportivo in via delle Zeppelle.

Valerio Rosa