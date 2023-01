"Pronti a dare il massimo"

Il Porto d’Ascoli apre il 2023 con la trasferta di Avezzano. Il capitano Giordano Napolano ha le idee chiare per questo nuovo anno: "Noi vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno e proveremo a fare qualcosa in più, speriamo di far contento il presidente e la società che ci tengono, Massi è giustamente ambizioso e noi dobbiamo ringraziarlo dandogli quante più soddisfazioni possibili, perché non ci fa mancare nulla e se quest’anno abbiamo passato delle serene feste è anche grazie a lui. Noi cercheremo di dare il massimo e ottenere il miglior risultato possibile, già a partire dalla prima del girone di ritorno contro l’Avezzano".

Il centrocampista Matteo D’Alessandro ha tolto nella giornata di sabato i punti sull’arcata sopraccigliare ricevuti venerdì scorso a causa di una botta in testa subìta durante un’amichevole natalizia; il leone di Sondrio non sarà della gara, ma carica i suoi per questo 2023: "Questo è un gruppo che sta insieme da tre anni, ha vinto il campionato di Eccellenza e ha continuato ad andare avanti con lo zoccolo duro, sono stati inseriti dei giovani nuovi che si sono messi subito a disposizione e sono entrati a far parte di questa famiglia: il segreto del nostro successo è proprio questo. Sappiamo bene quale è la nostra identità, tutti seguiamo quello che è il volere del nostro presidente Vittorio Massi, del mister e dello staff, e i risultati si vedono. Celebriamo un 2022 per noi meraviglioso, fatti di tantissime soddisfazioni, il fatto è che comunque da neo promossa ce la siamo veramente giocata con tutti. Ripartiamo con la trasferta di Avezzano, una gara tosta, ma noi daremo il massimo in questa e in tutte le gare del girone di ritorno con l’ambizione di provare a rimanere su in cima".

Il giovane Enrico Rovinelli classe 2002 è carico per questa seconda parte di campionato: "Per me è un gran onore giocare in serie D con il Porto d’Ascoli, e girare comunque a ventotto punti nel girone di andata è una grande soddisfazione. Appena sono arrivato ho trovato un gran gruppo che mi ha accolto benissimo, e sono grato per questo. Il nostro segreto è secondo me la compattezza della squadra, siamo una famiglia, e questa è la nostra arma in più. Il nostro obiettivo è quello di finire bene questa stagione, dando il massimo per rimanere dove siamo ora. Sono molto carico per quest’anno che verrà e insieme ai miei compagni lo dimostrerò già dalla trasferta di Avezzano con cui apriamo questo nuovo anno".

Lara Facchini