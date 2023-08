Pugno duro contro il razzismo: ci saranno più stop

Tolleranza zero al razzismo. A partire da questa stagione la classe arbitrale si è detta pronta ad usare il pugno qualora, nel corso delle singole gare, si dovessero manifestare da parte delle tifoserie alcune espressioni di discriminazioni razziale nei confronti dei giocatori presenti in campo. "Ora si fa sul serio e si va in campo – dichiara il designatore Gianluca Rocchi –, gli arbitri devono farsi rispettare sempre con le buone, e anche con le cattive quando serve. Il razzismo è divenuto un fenomeno intollerabile e siamo stufi. Nessuno si deve permettere di portare certe espressioni su un campo di calcio. Sarà tolleranza zero a partire dal primo minuto della prima partita. Non si aspetterà il primo annuncio a gioco in corso prima di procedere all’interruzione dell’incontro. All’inizio dei cori conseguirà l’immediata interruzione della gara e l’annuncio. Ci fermeremo per uno o due minuti. E lo faremo senza annunci preventivi che reputo ormai superati. Poi spetterà all’ufficiale di pubblica sicurezza sospendere la partita".