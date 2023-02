Quante vertenze ancora da saldare

Prima o poi Renzi dovrà lasciare la Samb. C’è solo da capire come e quando. La rottura è totale e la crisi societaria evidente dopo due anni di disastri iniziati con la mancata iscrizione in Serie C. C’è la situazione degli equi indennizzi da saldare ai calciatori contrattualizzati da Serafino; ci sono le difficoltà economiche e i mancati pagamenti, di cui uno, quello nei confronti di Mauro Antonioli e dei suoi collaboratori, è già costato un punto di penalizzazione e nove mesi di inibizione per Renzi (che si sommano a quelli già avuti un anno fa dopo la questione dei crediti iva); c’è la vertenza aperta da Luca Faccioli, che pure vanta crediti nei confronti della società e c’è Fabio Prosperi, ex allenatore rossoblù, che è sul piede di guerra perché attende anche lui quanto dovuto. In tutto questo, Renzi si presenta allo stadio, in casa e in trasferta, come se nulla fosse, anche se poi è costretto a uscire scortato come avvenuto a Notaresco.