Quella tragedia del 7 giugno 1981

Se guardi alla storia della Samb non è possibile non ricordare la tragedia avvenuta il 7 giugno 1981. Mentre stava per avere inizio l’incontro di calcio tra Samb e Matera (ultima giornata del Campionato di Serie C1), circa 7 quintali di carta di giornale portati la stessa mattina all’interno della Curva Sud per festeggiare il ritorno in serie B, presero fuoco. Morirono ustionate due ragazze e rimasero seriamente ferite quasi un centinaio di persone di cui 13 ustionati gravi. Maria Teresa Napoleoni, 23 anni, è deceduta nelle prime ore del 13 giugno 1981, Carla Bisirri, 21 anni, la sera del 17 giugno 1981, entrambe per ustioni del I, II e III grado sul 70% della superficie corporea totale. La più grave e la più grande tragedia accaduta in uno stadio di calcio italiano. Ed è proprio alle vittime di quel rogo che ieri i tanti ex rossoblù presenti hanno rivolto un pensiero. Una celebrazione quella dei 100 anni della Samb per ricordare anche loro.