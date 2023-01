Quelle troppe espulsioni da diminuire

Nel 2023 uno dei problemi che l’Ascoli dovrà indubbiamente risolvere sarà quello legato ai cartellini. Come evidenziato nei mesi scorsi i bianconeri nel corso del girone d’andata sono stati troppo spesso protagonisti di una cattiva gestione di ammonizioni ed espulsioni. Nel primo caso sul taccuino del direttore di gara a volte ci si è finiti in maniera ingenua o comunque evitabile per un totale di 50 cartellini. Il secondo fattore invece, quello relativo alle espulsioni arrivate con rossi diretti o doppi gialli, alla fine ha inevitabilmente gravato, e non poco, sulla gestione degli elementi utilizzabili negli incontri successivi. Componente che, unita ai vari infortuni, senza ombra di dubbio in qualche circostanza ha creato più di un semplice pensiero al tecnico Bucchi nella scelta dell’undici titolare e nella contestuale gestione del singolo match. La speciale classifica elaborata dalla serie B al termine del girone d’andata ha visto proprio il Picchio staccare tutti in vetta con il maggior numero di rossi. Qui sono state ben 6 le espulsioni incassate: 2 di Gondo al quale si sono aggiunti Caligara, Bellusci, Falasco e Collocolo. Queste sanzioni di carattere disciplinare hanno influito in parte nel lasciare qualche punto per strada nel corso del cammino. Come nei casi delle sfide perse in casa rispettivamente contro Modena (1-2) e Frosinone (0-1). Lo scontro contro i canarini iniziò nel modo migliore con il vantaggio di Dionisi. Nella ripresa la reazione gialloblù lanciata da Falcinelli, unita alla doppia ammonizione di Bellusci, spalancarono le porte al definitivo sorpasso di Diaw allo scadere. Idem nel caso del confronto con la capolista. Stavolta l’Ascoli fu inizialmente bravo a fronteggiare a viso aperto la prima della classe. L’espulsione diretta incassata in avvio di secondo tempo da Collocolo per una parola di troppo rivolta all’arbitro Marinelli, finì per spostare le redini dell’incontro nelle mani dei ciociari che centrarono il gol partita con la sentenza del solito Insigne. Nelle ultime ore anche la Lega B con una nota ufficiale ha voluto rivolgere un pensiero a Gianluca Vialli: "Il presidente della Lega B Mauro Balata insieme a tutte le associate piange la scomparsa di Gianluca Vialli, un grande uomo di sport che tanto ha dato al calcio e che ha fatto esultare milioni di italiani. Mi unisco insieme alle associate della Lega serie B all’immenso dolore della famiglia e di tutti gli italiani che lo hanno amato. Ciao Gianluca Vialli".

mas.mar.