Qui Cagliari: Ranieri recupera Prelec, Lella e Viola

Il Cagliari, prossimo avversario del Picchio, ieri ha ripreso la preparazione al centro sportivo di Assemini con una seduta che ha visto gli elementi impiegati nell’ultima gara disputata svolgere un tipo di lavoro defaticante in campo poi seguito da palestra. Tutti gli altri invece sono stati impegnati in attivazione e possessi, sviluppi di gioco e una partita giocata su metà campo. Il tecnico Ranieri ha potuto recuperare l’attaccante Prelec che ha svolto tutta la seduta insieme a tutto il resto della squadra. A loro si sono aggiunti Lella e Viola che nei giorni scorsi erano stati costretti a fare i conti on i rispettivi problemi fisici. Entrambi hanno svolto corsa e parte atletica con il gruppo e si cercherà di recuperarli appieno nelle prossime sedute programmate. Niente da fare per il centrocampista Rog che contro l’Ascoli sarà out (elongazione al polpaccio sinistro). Si sta cercando di recuperare anche Pavoletti (infiammazione all’articolazione della caviglia).