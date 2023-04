Rabbia Pisa dopo il ko: "Il tocco dell’arbitro ha falsato la partita"

Il Pisa, prossimo avversario dell’Ascoli, fa fatica a digerire il ko casalingo subito domenica contro il Bari per 2-1. I nerazzurri stanno valutando la possibilità di chiedere la ripetizione della partita. Il motivo in grado di fondare il possibile ricorso, per ‘errore tecnico’, sarebbe l’involontario tocco della sfera da parte dell’arbitro Colombo (sezione di Como) nell’azione che poi avrebbe portato al tocco di mano in area di Caracciolo e al seguente rigore, concesso con il richiamo del var, trasformato dall’ex bianconero Antenucci. "Sarebbe bello vedere per una volta il mondo arbitrale fare mea culpa e ammettere l’errore tecnico – ha commentato il direttore generale del Pisa, Corrado –. Il regolamento parla chiaro. Sul passaggio l’arbitro cambia il verso dell’azione. Sarebbe bello vedere delle scuse che non ci saranno mai. Con un tocco dell’arbitro è stata falsata una gara. L’arbitro ha mandato in porta il Bari, noi ora faremo le nostre valutazioni".