Ranieri: "Che festa persa per gli assenti"

Raduno degli ex rossoblù sul prato del vecchio stadio F.lli Ballarin insieme ai tifosi, aperitivo alla pizzeria Peperoncino e poi pranzo all’hotel Calabresi per terminare la giornata nel pomeriggio, sempre al Calabresi con la consegna degli attestati, fra i quali quelli ai parenti di Renato Olivieri e Gigi Traini, che sono stati i primi due giocatori di San Benedetto che poi hanno calcato la A, al capitano storico Poalo Beni, ai figli dei tre ex presidenti, D’Isidori, Caioni e Zoboletti, all’ex dirigente della Samb Nucifora, consegnato a Leo Bollettini. Proiettato un video inedito, distribuiti gadget e le maglie celebrative (ne sono state preparate 2500 e si potranno acquistare anche l’8 aprile nel centro di San Benedetto). Quale che sarà il futuro della Samb, oggi appesa ad un filo sotto la gestione di Roberto Renzi, i 100 anni della storia rossoblù andavano celebrati e così è stato.

"E’ andato tutto oltre ogni più rosea aspettativa – ha detto Bruno Ranieri – con tantissimi giocatori che non hanno voluto mancare questo appuntamento. Mi dispiace solo per chi non c’era come la società Sambenedettese Calcio e l’amministrazione comunale che non sanno cosa si sono persi". A proposito di amministrazione comunale, da lì è arrivata una nota stampa: "Quello tra Samb e San Benedetto è un rapporto talmente intenso e radicato che è difficile dire dove finisca la narrazione delle vicende cittadine e dove inizi quella della sua squadra di calcio. La Samb è i suoi colori rossoblù, è la sua tifoseria, è la serie delle sue imprese sportive. Speravamo che i 100 anni di vita coincidessero con un periodo più felice di quelli che abbiamo dovuto vivere negli ultimi tempi: l’Amministrazione comunale, nonostante tutto, confida in una ripartenza su nuove e solide basi. Lavoriamo per celebrare degnamente questo anniversario, magari durante il periodo estivo, con l’auspicio che le nebbie che avvolgono oggi la società possano presto diradarsi".

La speranza, in sostanza, è che nasca una nuova Samb a giugno, magari con l’attuale presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi e con il ceo di Sideralba spa Luigi Rapullino, che sta già finanziando il settore giovanile. Gli omaggi con tanto di enorme bandiera rossoblù dal Porto d’Ascoli sono arrivati: "Il Porto d’Ascoli rende omaggio al vero orgoglio di San Benedetto e alla sua gloriosa storia. Tanti auguri Magica!".

Quanto alla Samb di Renzi, invece, le vecchie glorie sono state invitate a presenziare alla gara di giovedì al Riviera. "Non so cosa faremo – ha detto Maurizio Simonato –. Penso che dovremmo andarci. Siamo felici di come è riuscita questa giornata di celebrazione dei 100 anni della Samb. Nessuno è voluto mancare, persino Gitto è venuto dalla Sicilia e qui ha giocato un solo anno nel ’72-’73. Molti altri purtroppo erano impegnati ma hanno comunque inviato dei videomessaggi per farci sentire la loro vicinanza. Un mio ricordo tra i tanti? Un Samb-Palermo con un attaccante rosanero che si chiamava La Rosa che appena entrava in area aveva il vizio di buttarsi per terra e restarci al fine di perdere tempo. A un certo punto, scambiai un’occhiata d’intesa con Franco Catto e appena l’attaccante del Palermo si gettò in terra, io e Catto lo sollevammo di peso e lo gettammo ai bordi del campo, sotto la curva sud. I tifosi si alzarono in piedi a esultare, nemmeno avessimo segnato un gol".

s. v.