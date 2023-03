Ranieri: "Gara tosta, complimenti al mister per il suo lavoro"

Il Cagliari, sfidando i bianconeri domani sera, cercherà di spezzare la serie dei quattro recenti Pareggi ottenuti rispettivamente contro Bari (1-1), Venezia (0-0), Genoa (0-0) e Brescia (1-1). "Contro l’Ascoli cercheremo di vincere – commenta il tecnico dei sardi, Claudio Ranieri –. Anche al 90’, anche con un autogol, come capita. Affronteremo una squadra che da quando è subentrato Breda ha raccolto 10 punti in cinque partite, perdendone solamente una su rigore. Fuori casa ha giocato due volte ed ha ottenuto altrettante vittorie. Ci aspetta una gara intensa, difficile e combattuta. Siamo pronti come sempre. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni e mi aspetto una grande prova. Faccio i complimenti a Breda perché sta portando avanti un grandissimo lavoro. Ha capito subito cosa far fare alla squadra. I suoi lo seguono e ha a disposizione buoni giocatori. Non avrò Pavoletti, Kourfalidis non si è allenato. Lella è recuperabile. Falco non ha i 90’. A disposizione Prelec".