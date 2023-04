Rebus difesa e centrocampo: ultime rifiniture

Ultimi rebus da sciogliere poi tutti in campo. Stamattina l’Ascoli di Breda affronterà l’ultima seduta a porte chiuse nel capoluogo piceno per poi prendere la strada che condurrà la squadra sotto quel ramo del lago di Como. Al Picchio Village il tecnico bianconero e i suoi uomini hanno lavorato su rapidità, contrapposizioni tattiche e una partitella finale. I dubbi sulle scelte da operare riguardano un po’ tutti i reparti. In difesa sulla corsia di sinistra bisognerà cercare di capire se l’idea è quella di conferma la fiducia ad un ottimo Giordano o se rispolverare Falasco dopo qualche settimana in ombra. Imbarazzo della scelta a centrocampo con Buchel che potrebbe essere affiancato da due tra Eramo, Collocolo, Giovane, Proia e Caligara. Proprio quest’ultimo è stato testato anche nei panni di trequartista centrale alle spalle del possibile tandem Gondo-Dionisi. Il bivio qui riguarderà se schierare un reparto mediano più compatto e abbottonato per dare maggior densità nelle zone centrali del campo o se continuare con la scelta delle tre punte con il portoghese Mendes ribattezzato rifinitore. Intenso lavoro anche per il Como di Longo che cercherà di recuperare più elementi possibili nelle ore precedenti al confronto con l’Ascoli. Mancheranno sicuramente i lungodegenti Solini e Kerrigan. Vanno verso il forfait anche i big Fabregas e Baselli. Si proverà invece a rendere arruolabili qualcuno tra Da Cunha, Da Riva, Cagnano e Pierozzi. "Sono sereno e cerco sempre di far gol – ha dichiarato l’attaccante Cutrone -. Le reti sono arrivate, devo continuare così ma penso di più all’obiettivo della squadra. Se poi possiamo ottenerlo con i miei gol mi farà piacere. Ascoli e Palermo saranno due partite toste come tutte le altre disputate quest’anno. Cercheremo di prepararle al meglio". Due gli ex tra i lariani: Chajia e Parigini. Il primo vestì la casacca bianconera nel girone di ritorno della stagione 2018-2019 per poi restare sotto le cento torri fino al mercato invernale del gennaio. Il belga fece registrare 24 presenze, un gol (nel 5-1 rifilato alla Juve Stabia il 21 settembre 2019) e 2 assist. Conoscenza recente anche quella di Parigini che diede il suo contributo dal gennaio 2021 fino al termine di quella stagione per cercare di ottenere una complicata salvezza. L’esterno offensivo destro (10 presenze con il Picchio) offrì a Bajic il pallone del definitivo 3-2 ottenuto a Pescara che poi lanciò l’Ascoli verso il mantenimento della categoria.

mas.mar.