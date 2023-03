Recupero di Adjapong, ma è fuori Ciciretti

Nell’ultima seduta svolta sul sintetico del Picchio Village ieri mattina, la consueta rifinitura della vigilia, il tecnico bianconero Breda ha potuto sciogliere le ultime riserve sulla possibile formazione titolare che stasera sarà chiamata a fronteggiare la forza e la qualità del Cagliari. La squadra nel pomeriggio poi è partita in pullman per Roma dove si è imbarcata per il volo diretto verso il capoluogo sardo. Sono stati 23 gli elementi convocati dall’allenatore dell’Ascoli.

La novità è legata al recupero del terzino destro Adjapong che era stato costretto a saltare le ultime due partite disputate contro Modena e Bari per un problema muscolare. Il cursore laterale probabilmente partirà dalla panchina dato che in quella posizione di campo le sensazioni sono che si andrà verso la riconferma di Donati.

Alle solite defezioni di Bellusci e Proia è andata ad aggiungersi quella di Ciciretti. Falasco invece, come ben sappiamo, dovrà restare a casa per un turno di squalifica.

Nel collaudato 4-3-1-2 la consueta linea difensiva a quattro al centro vedrà nuovamente agire l’accoppiata composta da Botteghin e Simic.

Il rebus sulla corsia mancina invece potrebbe risolversi con l’impiego di Giovane che pare aver convinto il tecnico più di Quaranta e Giordano.

Si tratta di una veste che il talentuoso 19enne conosce già bene per averla ricoperta in occasione delle esperienze maturate in nazionale italiana under 20 con il ct Nunziata.

La sua dinamicità e il sinistro calibrato saranno messi a disposizione del resto dei compagni per cercare di creare pericoli in area avversaria.

In regia la poltrona torna a Buchel che potrà trovare in Collocolo e Caligara due affiatati compagni di reparto. Falzerano sulla trequarti agirà ancora alle spalle della coppia di attaccanti stavolta composta da Forte e Gondo.

La possibilità di vedere insieme lo squalo con l’esperto centravanti potrebbe maturare nella ripresa. In casa Cagliari invece Ranieri dovrà fronteggiare alcune assenze preziose.

Niente da fare per Pavoletti, alle prese con un’infiammazione alla cartilagine della caviglia. Così come sarà costretto a restare appiedato in infermeria anche Kourfalidis.

A loro si aggiungeranno gli altri infortunati Rog, Viola e Ciocci. Sulla corsia di sinistra l’esperto e vincente tecnico si affiderà all’estro del brasiliano Azzi.

Il terzetto mediano ritrova dal primo minuto Deiola, mentre davanti largo alla solita coppia Luvumbo-Lapadula.

Quest’ultimo è alla ricerca del gol numero cinquanta in serie B.

mas.mar.