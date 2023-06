Reggina, mancano gli ultimi stipendi Rischio esclusione

Possibile nuovo terremoto Reggina. I calabresi potrebbero rischiare di restare esclusi dalla prossima B. Allo scoccare delle 22 di martedì 20 non risultavano essere stati versati i bonifici degli ultimi tre mesi ai calciatori. Cosa che i vertici societari hanno poi ammesso di aver effettuato nelle ore successive. Parliamo di una cifra che si aggira attorno a quasi 4 milioni. A ciò si sarebbero aggiunti 3 milioni previsti per il pagamento dei 5 mesi di Inps e dei 4 di Irpef del 2023. Nel frattempo il club è finito in vendita e il presidente Cardona ha comunicato la sua decisione di rassegnare le dimissioni. "La proprietà mi ha informato dell’intenzione di cedere il club – ha sostenuto – e pertanto ho ritenuto, fisiologicamente, concluso il mio impegno e rassegnato, al cda, le dimissioni dal prestigioso incarico". Gli scenari aprono importanti spiragli sul fronte ripescaggi. Chi ci spera è il Brescia di Cellino che, dopo i playout persi col Cosenza, restano agganciato all’unica possibilità di restare in B.