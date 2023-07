Reggina verso l'esclusione, Andreazzoli e la Ternana in tensione, Palermo e Bari si rinforzano

Il cielo sopra la Reggina continua a restare cupo. In attesa del responso che dovrebbe condurre all’esclusione del campionato, la società ha comunicato di aver firmato il preliminare di vendita della totalità delle quote azionarie alla Guild Capital, gruppo inglese che da anni opera anche nel mercato italiano. Il closing nei prossimi giorni. L’avventura di Andreazzoli alla guida delle Ternana invece non è cominciata sotto i migliori auspici. A generare qualche divergenza sarebbe stato qualche attrito tra il tecnico e la nuova proprietà. Nelle ultime ore le parti avrebbero avuto un confronto sulle strategie di mercato che negli ultimi giorni hanno visto le cessioni di Defendi, Di Tacchio e Partipilo. Il Palermo ha presentato il nuovo arrivato Vasic che ha firmato un quinquennale. "Con il Palermo c’è stata attrazione reciproca – il suo commento –, questa è una piazza importante". Il Bari infine dopo l’acquisto di Faggi si prepara a chiudere per Bianco (Fiorentina) e tentare l’assalto a Nasti (Milan).