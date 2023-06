Retrocessione in C, adesso il Brescia rischia grosso

Oltre il danno anche la beffa. Rischia davvero grosso il Brescia che dopo il ritorno playout, che ha sancito la salvezza del Cosenza, sarà chiamato a pagare a caro prezzo il comportamento tenuto dai suoi tifosi nei frangenti finali del delicato confronto. Gli scontri avvenuti dentro e fuori dal Rigamonti potrebbero produrre delle pesanti ripercussioni sul club. La società lombarda sarà punita con una pesante multa e la possibile chiusura dello stadio. Inoltre la società guidata da Cellino potrebbe andare addirittura incontro ad una penalizzazione di punti in classifica da scontare nel prossimo campionato di serie C. Nel doppio scontro per la sopravvivenza il Brescia non era riuscito ad andare oltre l’1-1 nella seconda delle due sfide in programma (vantaggio di Bisoli e pari in extremis del rossoblù Meroni). Il match d’andata invece si era chiuso 1-0 per la formazione calabrese grazie al gol vittoria di Nasti.