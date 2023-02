Ricky Visconti in Nazionale dal 20 febbraio

Bella soddisfazione per Riccardo Visconti, convocato in Nazionale per le ultime due partite di qualificazioni ai Mondiali. Con il pass già in tasca il Ct Pozzecco si è preso il lusso di visionare i giovani più interessanti in ottica futura. Il raduno inizierà lunedì 20 febbraio a Bologna. Due le partite in programma: il 23 febbraio a Livorno contro l’Ucraina, quindi trasferimento a Caceres per sfidare la Spagna il 26 febbraio. Fra i convocati c’è il marchigiano Luca Severini, classe ’96, in forza a Tortona. La Carpegna Prosciutto potrebbe avere altri convocati: sicuramente Gudmundsson per l’Islanda, forse Charalampopoulos per la Grecia e chissà se l’Argentina richiamerà di nuovo Carlos Delfino. Niente Emirati Arabi, invece per Abdur-Rahkman, dopo l’iniziale abboccamento la Nazionale saudita non si è più fatta viva col giocatore, che comunque era dubbioso se accettare o meno la proposta.

e.f.