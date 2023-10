Rimpianti Samb, ma altra prova convincente

Per la quarta volta in quattro gare, la Samb domina gli avversari. Per la seconda volta consecutiva, pareggia. Dopo il due a due di Avezzano, i rossoblù hanno chiuso sullo zero a zero contro un Fano volitivo, che ha giocato una partita sensata, l’unica possibile per chi scende in campo con tanti giovani e in una situazione societaria tutta da decifrare. D’altronde, il tecnico dei fanesi Scorsini, nel dopo gara, lo ha confermato: giocando a viso aperto, i suoi ne avrebbero pressi parecchi già nel primo tempo. Al di là dei meriti dei granata, però, la Samb non ha praticamente nulla da recriminare, se non per il risultato. Sembra evidente, infatti, che la squadra rossoblù in Serie D non è mai stata così bella. Gli uomini di Maurizio Lauro giocano un calcio raro per la categoria, e costruiscono molto. Contro il Fano, i rivieraschi hanno avuto almeno cinque o sei occasioni limpide, di cui tre potevano essere decisive. E tutto ciò tolto il calcio di rigore fallito da Alessandro. A proposito del dieci rossoblù, è evidente che poteva fare molto meglio per quella che era la più grossa opportunità di passare in vantaggio in una gara bloccata, che nel secondo tempo era stata spezzata dai falli degli ospiti e dal loro prendere tempo giocando con il cronometro.

Una strategia, peraltro, che ha avuto buon esito, perché la Samb, innervositasi per un gol che faticava ad arrivare, ha cominciato a ripagare gli ospiti con la stessa, fallosa, maniera. E il primo a innervosirsi è stato proprio Alessandro, con una polemica nei confronti del portiere avversario Aniello a inizio del secondo tempo. Un errore, quello della punta rossoblù e di tutta la squadra, che Lauro ha giustamente stigmatizzato in conferenza stampa, perché per un quarto d’ora o più non si è praticamente giocato. Tornando su Alessandro, contro il Fano si è trattato certamente di una giornata storta, ma è indubbio il suo peso specifico al fianco di Tomassini (ottima la sua prestazione pure contro i granata). Contro una squadra chiusa — e questo capiterà ancora molte volte in futuro — la Samb ha costruito palle gol anche al di là dei calci piazzati, che andrebbero sfruttati meglio. E nella maggior parte delle opportunità, Alessandro c’era. Ha quindi ragione Barberini (maestosa la sua prestazione, assieme a quella di Arrigoni) quando dopo la partita ha detto che creando ancora molto, nelle prossime partite, difficilmente si falliranno tutte le occasioni da gol.

p.c.