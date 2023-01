Ritardi nei rimborsi: se ne va il responsabile del settore giovanile

Tornano in pista per la partita di domani (ora di inizio alle 14.30) sia Lulli che Angiulli. Quest’ultimo ha scontato i turni di squalifica rimediati nel finale di gara con la Vigor Senigallia, in cui l’arbitro lo aveva punito per una presunta gomitata (per la quale l’ex Triestina aveva protestato a lungo). Saltate due partite, ora Angiulli potrebbe essere titolare con il Cynthialbalonga, perché Favo non ci sarà (anche lui è stato espulso, una settimana fa contro il Montegiorgio). Lulli invece dovrebbe ripartire dalla panchina, dove già si era seduto una settimana fa contro i fermani. Il centrocampista abruzzese ha smaltito il suo problema muscolare ma non è ancora al meglio, per cui potrebbe trovare spazio a gara in corso. Non ci saranno, invece, né Chinellato né Alboni. Infine, la questione rimborsi concerne anche le giovanili e non solo la prima squadra. Nei giorni scorsi ha dato il suo addio il responsabile Claudio Forti, e il motivo andrebbe ricercato proprio

nei ritardi.