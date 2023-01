Ritorno in campo per i bianconeri: Bucchi riparte dalle certezze

L’Ascoli di Bucchi torna a lavoro. Stamattina alle 11 al Picchio Village tecnico e squadra riprenderanno gli allenamenti per la ripresa del cammino che nella seconda metà del campionato vedrà i bianconeri impegnati nel centrare prima possibile il mantenimento della categoria per poi eventualmente tentare qualcosa in più. Il ko interno con la Reggina (0-1) non ha rovinato il buon girone d’andata che ha visto il gruppo arrivare al giro di boa con 25 punti. In attesa di nuovi arrivi sul fronte mercato il timoniere dell’Ascoli intanto potrà ripartire da alcune garanzie. Tra queste indubbiamente c’è il ritrovato Leali che al rientro dopo il lungo infortunio ha subito confermato di che pasta è fatto. Il lungo stop chiaramente si è sentito nel lungo periodo. Nei tre mesi di assenza a difendere i pali sono stati Baumann, schierato a Perugia (1-0) poi nella prima mezz’ora della successiva gara in casa col Parma (1-3), e Guarna.

Rientrato a Cosenza il 29enne lombardo è tornato a rendersi protagonista con i soliti interventi provvidenziali. Il suo rendimento ad oggi mostra una media ideale con 6 gol subiti in altrettante gare disputate. Nel girone di ritorno, seppur senza ancora conoscere se il portiere rinnoverà il vincolo contrattuale in scadenza con il Picchio a fine stagione, sarà di certo ancora lui uno dei protagonisti della formazione guidata da Bucchi.

Nel cercare di mantenere inviolati i pali il maggior numero di volte possibile, Leali davanti a sé potrà vantare un terzetto difensivo composto da cinque elementi tutti in grado di poter essere considerati dei veri e propri titolari.

Inutile ribadire l’importanza di una colonna portante come Botteghin. Il brasiliano è stato l’unico giocatore di movimento della serie B a giocare tutte e 19 le partite del girone d’andata.

Cammin facendo ai suoi fianchi sono a volte cambiati i compagni di reparto, ma nonostante ciò si è riusciti ugualmente a mantenere lo stesso livello qualitativo. Le sorprese positive rispondono ai nomi di Simic e Tavcar. Il croato, sceso in campo dal primo minuto a Bari nel match vinto 0-2 al San Nicola, da allora è divenuto una pedina imprescindibile del pacchetto arretrato. Soltanto qualche guaio fisico gli ha impedito di essere arruolabile contro Pisa (2-0) e Genoa (0-0), ma qui a rimpiazzarlo ci ha pensato l’altro volto inedito del Picchio: lo sloveno Tavcar.

Arrivato sotto le cento torri nella passata stagione il 22enne non riuscì mai a vedere il terreno di gara. Un vero peccato date le preziose risposte offerte quest’anno nella gara di coppa Italia in casa della Samp e poi in questi suddetti incontri. Sul versante opposto non c’è più bisogno di presentazioni con Quaranta in grado di continuare la crescita esponenziale degli ultimi campionati e l’esperto Bellusci che nelle prossime settimane cercherà di tornare in grande spolvero.

Massimiliano Mariotti