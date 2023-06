Rivera nel progetto per acquisire il Bari Bendecchi, ciao Ternana

Il golden boy italiano Gianni Rivera coinvolto nel progetto per rilevare il Bari. L’ex stella di Milan e nazionale, pallone d’oro nel 1969, ha rivelato di essere stato contattato per tornare in campo da protagonista. "Alcuni amici finanziatori mi hanno chiesto la disponibilità a far parte di un programma per rilevare una società di calcio – ha spiegato -. Si tratta di un gruppo italiano e qualche settimana fa ho avuto un contatto con il sindaco di Bari a cui avevo prospettato questo scenario. Il mio ruolo sarà l’allenatore o comunque andrò a rivestire un incarico tecnico. Non ho mai allenato, ma penso di sapere come si fa. Quando giocavo lo facevo in campo". Intanto Bandecchi ha deciso di lasciare la presidenza della Ternana dopo la sua elezione a sindaco della città. "A guidare il club sarà l’amministratore unico Paolo Tagliavento – ha dichiarato -. Contestualmente lascerò anche il consiglio d’amministrazione dell’università Niccolò Cusano per problemi di incompatibilità".