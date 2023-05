Riviera Samb: under 16 campione provinciale

L’Under 16 femminile della Riviera Samb Volley si è laureata campione provinciale, grazie alla vittoria nella finalissima contro G3 Incontra Volley sul campo neutro di Offida. Il commento di coach Maurizio Medico: "Una gioia immensa: la vittoria di oggi è frutto di anni di lavoro e di scelte tecniche che guardavano a lungo termine: abbiamo raggiunto i nostri obiettivi con grandi sacrifici, è stato bellissimo. Ci tengo a nominare una per una le ragazze di questo gruppo. Grazie a Alessia Pallotta, Michela Falcioni, Sara Vagnoni, Emily Aureli, Valentina Di Buonnato, Diana Ciafardoni, Angelica Vallorani, Sofia Raffaelli, Caterina Gentili, Laura Rossi, Ilaria Travaglini, Giulia Bastiani, Cecilia Canducci e Clara Forlì. Ci avete regalato un’emozione indescrivibile!". Giunta al clou della stagione, la Riviera Samb Volley può sorridere grazie agli ottimi risultati raggiunti con le prime squadre e con il settore giovanile. Prosegue l’ottimo cammino della Farmacia Amadio Rsv, che ha raggiunto le Finali del campionato di Serie C Maschile. I ragazzi di coach Rocco Netti hanno avuto la forza di imporsi nella doppia sfida contro un’ottima Appignano e ora si contenderanno la promozione contro San Severino. Applausi anche per l’Happy Car Rsv, che, sovvertendo i pronostici, ha raggiunto la semifinale di C. Stefania Mezzina