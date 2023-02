Roberto Breda, chi è il nuovo allenatore dell’Ascoli

Il nuovo tecnico dell'Ascoli Roberto Breda

Ascoli, 6 febbraio 2023 - L'Ascoli è pronto ad annunciare il suo nuovo allenatore. Tutto definito con il 53enne Roberto Breda che nella serata di ieri era balzato in pole nel casting portato avanti dai vertici del club prima della decisione finale. Il suo esordio ufficiale ci sarà sabato prossimo nel delicatissimo scontro salvezza con il Perugia dell'ex Castori.

Un match da vincere a tutti i costi dopo la terribile serie negativa di risultati che poi aveva portato all'esonero di Bucchi nel dopo gara di Cittadella. Breda firmerà in giornata un vincolo contrattuale fino al prossimo 30 giugno 2023. Due gli schemi tattici con i quali il Picchio potrebbe proseguire il proprio cammino: l'attuale 3-5-2 o il 4-3-1-2. La sua carriera lo ha praticamente quasi sempre visto protagonista su molte panchine della serie B.

L'esordio in cadetteria risale al febbraio 2010 quando era allora l'allenatore della Primavera della Reggina. In quella circostanza fu chiamato a guidare la prima squadra dopo l'esonero di Iaconi. Alle esperienze maturate con i calabresi si sono poi susseguite in sequenza quelle con Vicenza, Latina, Ternana, Virtus Entella, Perugia, Livorno e Pescara.

L'ultima, quella al timone del Delfino, non si concluse nel migliore dei modi. Il debutto con gli abruzzesi ad inizio dicembre 2020 fu estremamente positivo con la vittoria strappata al Del Duca per 0-2 (le firme di Ceter, Maistro) proprio ai danni dell'Ascoli in quel momento guidato da Delio Rossi. Le cose poi non continuarono per il verso giusto e così nel febbraio 2021 arrivò il suo esonero con il Pescara che ha fine stagione andò incontro alla retrocessione in C.

Dopo un po' di tempo trascorso lontano dai campi di gara ora Breda si prepara ad intraprendere questa nuova avventura alla guida dei bianconeri. Domani dirigerà il suo primo allenamento al centro sportivo Picchio Village.