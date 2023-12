Roma City-Samb, sarà un anticipo da brividi

"Dobbiamo riprenderci i punti lasciati per strada, soprattutto nelle ultime due partite. Andiamo a Roma per vincere". Così mister Maurizio Lauro, prima della partenza, ieri, per l’anticipo di oggi che vedrà la Samb impegnata, fuori casa, contro il Roma City. Le dirette concorrenti, il Campobasso che condivide la vetta con la Samb, l’Avezzano, L’Aquila e il Chieti, scenderanno, invece, in campo, domani, conoscendo dunque il risultato della squadra di Lauro. Un impegno tutt’altro che agevole attente oggi la Samb. Il Roma City, sesta in classifica, appena sei punti sotto i rossoblù, è reduce da tre vittorie consecutive in casa, vanta il migliore attacco (29 gol, uno in più della Samb) e il capocannoniere, Di Renzo a quota 11, del girone F. Per la Samb la posta in palio è alta, in termini di punti, perché rischia di cedere la vetta della classifica, ma anche sul piano mentale. La Samb deve tornare a vincere per riprendere il cammino interrotto due settimane fa e dimostrare che la sconfitta di Campobasso e il pareggio con l’Atletico Ascoli (che ha suonato come una sconfitta perché i rossoblù avanti di due gol si sono fatti rimontare sul finale) rappresentano soltanto una parentesi, che la squadra non è in crisi e che è ancora la squadra che può vincere questo campionato. "Mi aspetto – ha detto ancora mister Lauro - una partita tosta da parte dei miei ragazzi per riscattare le ultime due partite, non tanto le prestazioni, perché quelle le abbiamo fatte e sono state anche buone, ma i risultati. Non era quello che meritavamo e soprattutto ciò che ci aspettavamo. Il Roma City? Un’ottima squadra, molto fisica, con giocatori importanti, però la Samb deve fare la sua partita indipendentemente dall’avversario".

Samb con gli uomini contati. Non hanno recuperato né Chiatante, né Paolini, Tourè si è infortunato, il difensore russo Tsechoev è ancora senza transfer, Scimia è squalificato e l’ultimo acquisto, Luca Senigagliesi, da regolamento non potrà essere impiegato prima di gennaio. "Lo aspettiamo. Luca (Senigagliesi, ndr) – ha detto il tecnico della Samb - è un giocatore importante, di gamba, che può ricoprire tanti ruoli, forte. Farà la differenza". Lauro, dunque, sarà obbligato a riproporre il consueto 4-2-3-1 con Cardoni, Alessandro e Battista a ridosso di Tomassini. Fischio d’inizio alle 14,30. Arbitra Bruno Spina di Barletta. Sarà trasmessa la diretta streaming dell’incontro sulla piattaforma livesportservice al prezzo di 7,99 euro.

