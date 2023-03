Rosario Abisso, un fischietto siciliano per la sfida di domenica

Ascoli-Bari sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Trinchieri di Milano e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto uomo ufficiale Mario Perri di Roma 1. In sala var vedremo all’oprea Federico La Penna della sezione di Roma 1; assistente var Matteo Marcenaro di Genova. Il Picchio ha già incontrato sulla strada Abisso in ben 8 occasioni. Il bilancio complessivo è di 3 vittorie (2 in B e una in Lega Pro), 2 pareggi e 3 sconfitte. Il primo dei successi bianconeri in cadetteria risale al match vinto in casa con la Spal il 27 dicembre 2020 (2-0 con doppietta di Sabiri) nella gara d’esordio di Sottil alla guida del Picchio. Il secondo invece è quello strappato in casa della Reggina (1-2) quasi un anno dopo nel match disputato il 30 novembre 2021. In Lega Pro invece Abisso diresse il confronto che vide l’Ascoli vincere 0-1 in casa della Paganese il 15 settembre 2013, tre mesi prima del fallimento societario.