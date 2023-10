Rugby, buona la prima per la Fi.Fa Security

Non poteva cominciare meglio il campionato della Fi.Fa Security UR S. Benedetto che in casa ha battuto il Cus Siena Rugby 24-17. Il Cus Siena segna la prima meta, scatenando la reazione dell’Unione Rugby che inizia a pressare, giocando ottimamente nelle touche e in mischia, fino a pareggiare con una splendida meta di Pellei, realizzata da Di Bartolomeo. Il gioco si concentra a metà campo, l’Unione Rugby non sfrutta l’occasione di una punizione ma riesce con un’azione rocambolesca a rubare palla agli avversari e a segnare un’altra meta con Vaccari, chiudendo il primo tempo sul 12-7. Alla ripresa i rossoblu soffrono e vanno sotto 12-14 al cinquantesimo. I ragazzi della FI.Fa. Security reagiscono e con Palavezzati trovano il varco nella difesa avversaria segnando una meta fondamentale per il sorpasso, e approfittando dell’affanno del Siena, spingono con la mischia fino ad accompagnare Alemanno a realizzare la quarta meta, trasformata poi da Genovese.