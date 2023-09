Sabato al Del Duca arbitrerà Dionisi. Precedenti amari

Ascoli-Palermo sarà diretta da Federico Dionisi della sezione dell’Aquila. Il fischietto abruzzese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Marco D’Ascanio di Ancona e Marco Ceolin di Treviso. Quarto uomo ufficiale Adolfo Baratta di Rossano. In sala var invece vedremo all’opera Gianpiero Miele della sezione di Nola; assistente var l’esperto Paolo Mazzoleni di Bergamo. Il Picchio ha già incrociato la strada di Dionisi alcune volte. Il bilancio complessivo parla di 5 precedenti: un successo, un pareggio e tre sconfitte. L’unica affermazione è quella risalente al match del 10 luglio 2020 quando i bianconeri riuscirono a prevalere in casa contro la Salernitana per 3-2. Il match si mise subito sul binario giusto con la doppietta di Trotta e il gol di Ninkovic. Nella mezz’ora finale i campani provarono a rientrare con il rigore trasformato da Kiyine e il centro di Djuric, ma senza riuscire ad agguantare il pari. L’ultima con il fischietto abruzzese, invece, è l’1-1 con il Lecce il 16 ottobre 2021.