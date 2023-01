Sabato arbitra Feliciani Per la prima volta dirige il Picchio

Ascoli-Palermo, in programma sabato con avvio previsto alle 14, sarà diretta da Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Valerio Colarossi di Roma 2. Quarto uomo ufficiale Adalberto Fiero di Pistoia. La sala var vedrà all’opera Antonio Di Martino, anche lui della sezione di Teramo; assistente al var Dario Cecconi di Empoli. Direzione di gara inedita per il Picchio che finora non ha mai incrociato Feliciani.

Tre invece i precedenti fatti registrare con il Palermo. I rosanero con lui sono imbattuti con una vittoria e due pareggi. L’ultima risale al match interno contro il Pisa del 15 ottobre 2022 (3-3). Quella che vedremo al Del Duca sarà una direzione severa, e qui l’Ascoli dovrà tenersi a freno viste le sette espulsioni incassate, ma all’inglese. Feliciani infatti è un arbitro che non ama fischiare eccessivamente e spezzare il gioco più del dovuto.

mas.mar.