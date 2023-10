Sabato arbitra. Santoro di Messina: sei i precedenti

Lecco-Ascoli sarà diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Marco Trinchieri di Milano. Quarto uomo ufficiale Domenico Castellone di Napoli. Al var invece vedremo all’opera Matteo Gariglio di Pinerolo con Valerio Marini di Roma 1 ad assisterlo. Sei i precedenti fatti registrare dall’Ascoli con Santoro. E la curiosità è che tutti si sono verificati in trasferta. Il bilancio attuale parla di due vittorie e ben quattro ko. L’ultima occasione risale al match dello scorso 10 aprile perso malamente dai bianconeri a Frosinone per 2-0. I successi del Picchio invece restano quelli ottenuti a Benevento e Pordenone. Al Vigorito il 16 febbraio 2022 fu la formazione di Sottil, in quella gara sostituito da Cristaldi in panchina per squalifica, ad imporsi grazie alle reti di Bidaoui e Baschirotto. Qualche mese prima invece l’Ascoli riuscì a passare in casa dei neroverdi per 1-0 con il gol vittoria di Salvi.