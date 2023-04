Sabato dirigerà Minelli di Varese Precedenti negativi

Ascoli-Sudtirol sarà diretta da Daniele Minelli della sezione di Varese. L’esperto direttore di gara della cadetteria sarà assistito da Marco Ricci di Firenze e Vito Mastrodonato di Molfetta. Quarto uomo ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. In sala var vedremo all’opera Valerio Marini della sezione di Roma 1; assistente al var Niccolò Baroni di Firenze. Minelli è uno degli arbitri che il Picchio ha incrociato più volte sul proprio cammino. Sono ben 11 i precedenti fatti registrare con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e ben 6 sconfitte. L’ultima occasione resta il successo ottenuto nella stagione in corso a Palermo per 3-2 nella sfida del 27 agosto 2022. La serata magica del Barbera vide Gondo mettere a segno la prima tripletta della sua carriera in B. Un tris travolgente in grado di trascinare l’Ascoli al primo successo in cadetteria nella tana dei rosanero. Nello scorso campionato invece il fischietto 40enne diresse l’incontro di fine stagione che vide i bianconeri impattare 0-0 in casa contro il Cittadella (25 aprile 2022). Riavvolgendo il nastro le altre vittorie ottenute con lui restano il 3-1 (Dionisi, Botteghin, Collocolo) in trasferta strappato ad Alessandria il 21 settembre 2021 e il 3-0 rifilato allo Spezia nell’incontro andato in scena al Del Duca il 24 settembre 2019 (rig. Ninkovic, Da Cruz, Ardemagni). Dopo quel successo ottenuto dalla squadra di Zanetti alla quinta giornata il Picchio volò momentaneamente in vetta in attesa delle altre avversarie. La curiosità legata a Minelli è che quando l’Ascoli ha vinto è sempre riuscito ad andare in gol 3 volte.