Salvi saluta e torna al Cittadella

Salvi ai saluti. Il terzino destro nelle prossime ore lascerà l’Ascoli per accasarsi di nuovo al Cittadella firmando un vincolo contrattuale fino al 30 giugno 2024. È in via di definizione la trattativa con i veneti per la cessione a titolo definitivo del 34enne bergamasco. L’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata odierna o al massimo domani. Il bianconero costituirà il primo movimento del mercato del Picchio nella complicata sessione di mercato invernale. Quello di Salvi al Cittadella sarà un ritorno, dato che in passato aveva già avuto modo di vestire la maglia granata. Esattamente per tre stagioni (una in Lega Pro e due in B) quando alla guida della squadra c’era Venturato: dal 2015 al 2018. Nella sua precedente esperienza il 34enne aveva collezionato 115 con 7 reti tutte realizzate in cadetteria. Salvi chiude così col Picchio un’esperienza durata una stagione e mezzo. Permanenza che lo ha visto far registrare con 33 presenze e una rete. L’unica marcatura messa a segno consentì all’Ascoli di strappare tre punti importanti in casa del Pordenone (0-1) nel corso del campionato scorso. Fu proprio lui a decidere l’incontro disputato il 21 novembre 2021 con un colpo di testa sul primo palo sugli sviluppi di un corner calciato alla perfezione dall’ex Maistro. Nel corso dell’attuale stagione il giocatore non è più riuscito a trovare spazio finendo per collezionare appena 6 gettoni.

Nessun interessamento a Ceter del Bari. Da corso Vittorio ieri i vertici societari hanno fatto sapere di non aver mai avanzato delle proposte per l’attaccante colombiano attualmente in forza ai biancorossi. La società invece ha provveduto ad ufficializzare il passaggio in prestito di Ventola alla Fidelis Andria. L’attaccante 22enne dopo il girone d’andata passato nel girone B di serie C, indossando la maglia della Recanatese, è rientrato alla base per poi essere subito dirottato al club pugliese. Il mercato in entrata dell’Ascoli resta ancora in fase di stallo. L’arrivo di nuovi rinforzi sarà vincolato dalle partenze degli altri giocatori in uscita. Tra questi pesa soprattutto quella di Iliev, centravanti in grado di gravare sulle casse del club a causa di un esoso ingaggio. Al Picchio Village la squadra ha proseguito regolarmente la preparazione in vista della ripresa del campionato che, domenica 15 gennaio alle 16.15, vedrà gli uomini di Bucchi impegnati al Liberati contro la Ternana. Il gruppo oggi, nel giorno dell’Epifania, tornerà in campo con una doppia seduta.

mas.mar.