Samb a Chieti, sulla strada gli ex Fall e Conson

Per la gara al vertice di domenica tra Chieti e Samb, è tornato a parlare l’ex rivierasco Ameth Fall, autore di nove gol in ventuno partite con i rossoblù di Renzi e oggi in forza al Chieti. Intervistato da Vera Tv, Fall ha detto che quella di domenica sarà "una partita importante sia per noi che per la Samb, ma non sarà decisiva e non bisogna enfatizzarla troppo perché resta una partita di calcio. Stiamo preparando la gara come al solito. Gli stimoli per questo tipo di match devono arrivare da soli, altrimenti dovremmo cambiare mestiere". Fall ha più volte dichiarato amore alla piazza rossoblù, dove è rimasto per due mezze stagioni, prima con la Samb e poi con il Porto D’Ascoli di Vittorio Massi, dal quale ha detto di essersi sentito tradito: "L’estate scorsa — ha proseguito Ameth Fall — ho ricevuto un’offerta dall’Atletico Ascoli ma per rispetto della Samb non potevo andare a giocare con loro. Tutti sanno che provo affetto per i rossoblù ma quello che è successo con il Porto D’Ascoli, dopo i fatti di Renzi, l’ho visto come un tradimento. Io credo nei valori e nel rispetto e penso sia mancato l’estate scorsa". Fall spiega così ciò che è accaduto: "Col Porto D’Ascoli non mi sono trovato bene col tecnico Ciampelli e col suo gioco difensivo. Volevo dimostrare di essere una punta di valore, per cui l’ho detto a Massi, che ha apprezzato la trasparenza e mi ha dato ragione ma alla fine sono andato a Tivoli per la seconda parte di stagione". Fall ha anche detto che andrà a salutare i tifosi: "Io andrò a salutarli, se prendo fischi o applausi non lo so, ma credo di aver dato tutto alla gente di San Benedetto. Come mi trovo a Chieti? Bene, perché anche questa è una vera piazza di calcio e a me piace giocare per vincere come avviene qua".

Per quanto riguarda la gara di domenica col Chieti, sia Paolini che Martiniello saranno a disposizione di Maurizio Lauro, mentre Moussa Tourè resterà in prova. Classe 2005, cresciuto nel Sochoux, doveva andare alla Primavera del Genoa ma poi non se n’è fatto nulla. La Samb prenderà una decisione su di lui la prossima settimana. Oggi, invece, arriveranno le decisioni della Questura di Chieti sulla richiesta, avanzata dalla Samb, di ottenere almeno un centinaio di tagliandi in più per i proprio sostenitori. al momento, la quota fissata per la trasferta è fermata a 280 biglietti per la Curva ospiti e 120 per la Tribuna laterale. Sempre oggi si saprà se il Chieti farà una diretta streaming mentre la Samb ha stipulato una partnership commerciale con Globo.

p.c.